「台南好YOUNG-搖滾嘻哈夜」活動9日將於永華市政中心西側廣場登場，市府新聞及國際關係處6日宣布，當天下午3點清場後，再限量開放2萬名民眾，以實聯（名）制及量體溫入場，還將準備2萬張貼紙作為入場辨識用，希望將防疫工作落實到位，共同守護市民的安全。

市長黃偉哲表示，希望在高規格的防疫規定下，讓民眾快樂參與活動；他也提醒民眾掃瞄身分證入場是最快的方式，更強烈呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者，不要因追星熱情以身試法，市府與中央將保持緊密聯繫，針對違反規定的民眾，絕對會依傳染病防治法重罰。

新聞處進一步說明，已在西側廣場周邊拉設管制線，參加民眾必須從4個管制口進出，分別在：西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與西南榕大道路口；至於實聯（名）制的登記方式則有3種，包括：1、攜帶手機在管制口掃描QR CODE （也可事先到活動網站登錄），並向工作人員出示完成畫面；2、攜帶身分證，現場掃描條碼入場；3、現場手寫聯絡資訊，並交給管制口工作人員。

另外，新聞處也請民眾遵守防疫規定，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員也將拒絕入場。進入管制區的內民眾除補充水分外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩；若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。

至於「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」等3類民眾，請在家觀賞現場轉播。

新聞處還說，搖滾嘻哈夜參加演出的藝人名單，有林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜等。

(中時 )