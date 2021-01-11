免預約排隊入場期間人數容量採該時段250人，並依據現場票亭紅外線計數，滿額時即控管，若有遊客離場，則會再放行進場額度。（羅亦晽攝）

山月吊橋於2月13日至15日開放民眾免預約現場排隊入場。（羅亦晽攝）

橫跨太魯閣國家公園立霧溪的山月吊橋，站在橋上即可感受太魯閣峽谷鬼斧神工的險峻壯觀，去年8月啟用以來，每日限量1000名免費預約參觀名額總是供不應求，甚至傳出有心人士販售黃牛票券；然而農曆春節將至，屆時可能會有爆量遊客前往參訪，太魯閣國家公園管理處宣布，山月吊橋於2月13日至15日開放民眾免預約現場排隊入場。

山月吊橋自去年啟用營運以來截至去年12月20日，累計預約參觀人數已達88516人次，太魯閣國家公園管理處提升服務體驗，確保民眾安全，平時皆採預約入場制，每場次預約總人數上限為250人，並視後續開放報到餘額供現場排隊民眾候補。

太管處每年春節連假期間，配合中橫公路太魯閣口至天祥間路段交管，辦理免費遊園專車，今年為了避免遊客因須轉乘遊園車，造成參訪山月吊橋的行程掌握困擾，2月13日至15日，連續3天提供免預約排隊入場。

太管處表示，免預約排隊入場期間，人數容量採該時段250人，應該不會限制停留時間，並依據現場票亭紅外線計數，滿額時即控管，若有遊客離場，則會再放行進場額度，所以當日亦無人數開放上限。

此外，太管處考量遊園專車以固定路線行駛，景點間的接駁有轉車、候車等額外時間，為避免預約民眾受影響無法準時到場，春節遊園專車運行期間，除配合山月吊橋早上7點40分至下午4點30分的開放時間外，同時改成現場排隊入場參訪，讓遊客皆有機會參觀山月吊橋。

(中時 )