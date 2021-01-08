黃少祺（左起）、韓瑜、陳珮騏、謝承均8日出席《天之驕女》記者會暢聊八點檔拍戲甘苦談。（盧禕祺攝）

黃少祺在三立《天之驕女》有不少情慾戲，大秀肌肉引發粉絲暴動，還登上PTT表特版，8日他和劇中老婆韓瑜及另對夫妻謝承均、陳珮騏一同出席記者會，黃少祺透露，曾收過男女網友私訊，有男粉傳露骨文字搭配「下體照」，也有女粉傳特定部位照，都問他「來一發吧」。面對性騷擾他選擇直接封鎖，也不想截圖，「因為我不想放在手機」。至於老婆知道？他說：「公事沒跟老婆講，她會很不爽」。

擁有好身材的黃少祺，去年也接下男性保養產品代言，人氣大漲的他荷包賺滿滿，他謙虛說：「我沒預期到這個角色竟然沒負評，原以為會被罵到慘」，也感謝廠商「不嫌棄一個50歲的大叔」。陳珮騏自爆曾收私訊「包養」，開價3天10萬元，她氣喊：「價錢開太低，打個噴嚏就沒了！」面對這類撒網式簡訊，她還截圖po到私人臉書，邀請好友來評評理，「開玩笑，娛樂大家一下」。韓瑜說沒開私訊功能，只有收過一次下體照，虧「沒有很好看」。

三立八點台劇《天之驕女》夫婦的戰爭記者會， 演員黃少祺、韓瑜、謝承均、陳珮騏出席 。（盧禕祺攝）

謝承均說粉絲大多是女生，也比較理性，少收到騷擾訊息，不過經營餐酒館的他，曾遇過女粉絲當面說「前一天夢到跟你xx」，還有另一個瘋狂粉絲，直指他對不起她，還嗆聲「人在做天在看」，讓謝承均超傻眼，請店內員工把她驅離。

謝承均、陳珮騏陸續回歸八點檔加入《天》搭檔夫妻，劇中面對「腹黑夫妻」黃少祺、韓瑜2人撕破臉，遇上同父異母的妹妹陳珮騏的「心機」夫妻從日本回來，每個人災難戲不斷，像是韓瑜瘋狂滾山坡、黃少祺則頂著低溫，逼近失溫狀態在山區連拍7小時，謝承均有場溫泉戲，到現場才知沒溫水，為了趕拍硬頭皮泡冷水拍戲，相當辛苦。

劇中謝承均因腦傷「面癱」，被網友批沒表情，他直說：「我不能攻擊網友，不然會被罵更慘，但沒表情很難演！」陳珮騏虧「對啊，我要愛你、逗你，但你完全死人臉，我自己玩很痛苦」，謝承均也笑說「顏面神經會好吧？我不要再面癱了，好累喔～」

(中時 )