外來種強勢侵襲，影響原生種棲息空間，外來生物除具有較旺盛的生命力外，也因為較大的食量及繁衍能力，對自然生態造成嚴重的危害，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷26日透漏，有鳥友在台北發現盜獵保育類八色鶇來販賣的店家，甚至連外來種白尾八哥都陳列架上，還可以向店家下單指定購買品種，她怒批惡劣店家非法販售，就是外來種流入的破口，要求市府嚴加查察，保護原生種的生存環境。

黃蜀婷指出，目前所知的外來種禽鳥，主要都是人為進口移入，像外來種白腰鵲鴝，尾羽又黑又長，吸引鳥商盜獵捕捉，違法裝箱引進，在鳥市場掀起搶購潮，售價也隨之起伏，但剛好爆發禽流感，不少飼主偷偷帶去山裡野放，再加上業者管理不當，讓不少鳥隻逃到野外，並憑藉強悍性格，及什麼都吃的習性，排擠原生種、影響生態平衡。

面對強勢入侵的外來種，有縣市提議組空氣槍射擊隊，但台灣為不少保育類禽鳥的重要棲地，像外來種埃及聖䴉及保育類黑面琵鷺，兩者嘴喙跟羽毛顏色上極為相近，若開放槍枝撲殺，恐怕會發生誤殺，故仍先加強人道移除鳥蛋及成鳥等方面。

黃蜀婷指出，社團全台6000名鳥友，若發現外來種禽鳥，就會啟動定位回報，由林務局專業團隊移除，她也希望市府嚴查店家違法的盜獵行為；動保處回應，全案已轉由北市警方偵辦，但因偵查不公開，無法透露查緝進度，呼籲民眾切勿購買來源不明的外來種，養寵物就應該養至終老。

(中時 )