已遭免職的台北市警中正二分局南海派出所員警林昱伯，與男子周漢祥及林煒智合夥種102株大麻，台北地方法院依製造販賣毒品等罪判囚7年，洩密罪可易科罰金判刑4月，台灣高等法院撤銷洩密罪部分改判5月，其他部分維持北院刑度。可上訴。

但林員3年前遭台北市警局免職後，因無業改當食品外送員扶養家庭，但她還是未能洗心革面，卻繼續賣起大麻，20202年11月遭台中地院判刑4年2月。

前年12月10日，刑事局南打中心獲報，會同新北市海山分局等單位在新竹竹北查獲33歲男子林煒智在租屋處種植大麻，林嫌供稱受雇於男子周漢祥，周嫌到案咬出北市中正二分局南海派出所員警林昱伯，是他的合夥人。

警方因涉及員警風紀，即循內部系統通報，並報請北檢指揮，檢察官指示北市警局督察室調查，督察人員去年12月11日搜索林員新北市五股區的租住處、南海所辦公室，並通知休假中的林員到案。

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