農曆新年倒數計時，不想手忙腳亂準備年夜飯，又想吃到澎湃團圓飯，就要選「復興空廚」口碑熱銷年菜！復興空廚「2021食全十美團元年菜」推出佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元。

圍爐首選年菜「澎湃大千佛跳牆」，是復興空廚熱賣１０年的經典料理。師傅以洋蔥、紅蘿蔔、西芹等新鮮蔬菜，與豬大骨、老母雞熬煮三小時，原汁原味熬出鮮甜高湯，再匯聚大甲芋頭、花菇、雞腿肉、排骨、魚皮、豬肚、豬腳、鴿蛋、蒜頭、栗子、干貝、鮑魚片等12種豐富食材，分別經炸、滷、泡、蒸等多道工法烹調，豬腳更是先炸過再以醬汁滷製，最後將料與湯一起再蒸一小時，耗時費工完成這道年節的必備佳餚。消費者只要放入電鍋熱透，熱熱喝幸福感爆表。

嚴選豬腩排料理的「御品無錫排骨」是吃大口吃肉的好選擇。空廚厚切3.5公分，以蔬菜搭配紅麴醬汁燉煮，肉質軟嫩、汁鮮味美；「滿堂椒香紹子蝦」白蝦川燙冰鎮鎖住鮮甜，再加上以酒釀、豆瓣醬、菜末、筍丁特調的紹子醬，最後以花椒油提味，激盪出絕妙口感；，以自製香料拌炒特選長糯米，家上櫻花蝦和干貝提味，鋪上荷葉蒸熟，帶有荷葉清香的「荷香櫻花蝦油」提升年菜飽足感；紫綬金章芋泥塔以大甲芋頭與紫地瓜打成芋泥，加上金桔、黃納豆、紅豆等八種配料，入口滿是淡雅芋香。

以台式小吃為靈感的「蒜蓉什錦扣時蔬」，羹湯用蔬菜、雞高湯熬煮、加蒜碎提味，澎派加入烏參、蝦子、花枝、魚皮、貴妃鮑等海鮮五珍寶，以及富膠質的蹄筋，並勾上薄芡，入口滿是清爽滋味。

「避風塘豆酥黃金鯧」象徵年年有餘，新鮮黃金鯧肉質細緻Q彈，裹上薄粉後油炸鎖住鮮味；豆酥和避風塘蒜酥拌炒再以花椒香帶出創新風味；白翠油雞腿特選去骨雞腿，以蔥、薑、酒、鹽水煨煮20分鐘，再浸泡30分鐘，加上蔥油更顯美味；「臻品紅燒獅子頭」選用3比7肥瘦比的國產豬，加入荸薺，手打肉團再先炸後煨，佐以白菜與香菇，吃起來軟嫩又順口。B組年菜搭配的甜點是馥郁起司莓果塔，融合草莓與覆盆子果醬搭配６吋重乳酪蛋糕，濃郁起司和紅莓酸甜交織出絕妙口感。

電鍋熱透佛跳牆 主廚揭密「下料順序」是美味關鍵

空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，美味不打折！佛跳牆、無錫排骨、櫻花蝦油飯、獅子頭等，用電鍋蒸熟就能還原美味；白翠油雞腿冷盤風味佳，八寶芋泥冷熱皆宜，講究口感的豆酥黃金鯧可以放入烤箱加熱，或是平底鍋乾煎，不論哪道料理都能輕鬆加熱，在家享受星級主廚現做的美味。復興空廚中餐主廚梁國德表示，「佛跳牆」復熱時下料的先後順序相當關建，食用前一晚須先將調理包完全解凍，下料時，先放排骨、雞腿肉、豬腳等肉類產品，再放花菇、魚皮、蒜頭、栗子、干貝、貴妃鮑等乾料，芋頭最後放入再加入高湯，才能避免芋頭被肉類的味道給壓過。

梁主廚提醒，使用電鍋復熱佛跳牆，外鍋2杯水就能讓食材充分蒸熟入味，既喝得到甘醇香濃的湯頭，又吃得到澎湃配料。還可以另外加白菜、小龍蝦，讓佛跳牆口感再升級，奢華年菜輕鬆上桌。

復興空廚「2021食全十美團圓年菜」，老饕口碑A組年菜、經典美味B組年菜限期推出「早鳥預購享69折」，單組只要1988元， AB兩組一次包回家，還有機會抽最新款iPhone 12 Pro Max與中保網路購物商城購物金。今年上中保網路購物商城下單買年菜，除了線上刷卡外，新增ATM轉帳和超商附款選項，消費者支付方式更多元便利。

(中時 )