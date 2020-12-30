縣長張麗善呼籲，31日跨年晚會、元旦升旗必須嚴加防疫，所有參加人員必須全程戴口罩、量體溫、噴酒精、保持社交距離，台灣已有本土案例產生，一刻都不能鬆懈。（周麗蘭攝）

因應疫情及東北季風來襲，雲林縣府採購390萬片口罩，明年一月寒假前發放給幼兒園到公私立高中職學生、教職員每人一袋20片，三月再發放第二袋，口罩原本是盒裝，紙盒不方便攜帶，得標廠商同意改用夾鏈袋。

縣長張麗善表示，縣府另籌措24萬片口罩，撥給民政處11萬片、警察局10萬片、社會處3萬片，給居家檢疫防疫人員、警務人員、廟宇、徵兵體檢、公所納骨塔工作人員、鄉鎮市公所、長青食堂等也有口罩的保護

張麗善說，31日跨年晚會、元旦升旗必須嚴加防疫，所有參加人員必須全程戴口罩、量體溫、噴酒精、保持社交距離，台灣已有本土案例產生，一刻都不能鬆懈。

雲林縣教育處日前完成揚塵口罩招標共390萬片，採購金額每片4元，將發放給幼兒園、國中小、公私立高中職，第一批預計在1月22日發到中心學校，各校再到中心學校領取，雲林縣明年承辦全中運，這次口罩除加印雲林圖騰，也以夾鏈袋取代紙盒。

教育處長邱孝文表示，今年發放40片給學生們，腸病毒、感冒也大幅下降，適逢疫情又拉警報，新採購的口罩將於一月、三月發放。

斗六市鎮南國小校長梁博雍說，自2月以來小朋友進校門都量體溫，有額溫槍也有紅外線熱像儀，至今沒有量有發燒的學生，可能是今年感冒的小朋友不多，加上校方向家長宣導若體溫過高就在家休息。

(中時 )