中職新舊會長見面，立法院副院長蔡其昌（左）7日赴中職聯盟拜訪會長吳志揚（右）。（劉宗龍攝）

中職新舊會長見面，立法院副院長蔡其昌（左）7日赴中職聯盟拜訪會長吳志揚（右）。（劉宗龍攝）

中職會長吳志揚任期將至，先前5球團共同邀請立法院副院長蔡其昌擔任下屆會長，蔡其昌也接受此任務，今日他拜訪聯盟了解相關事務，吳志揚也親自到門口迎接，還幫蔡其昌量額溫，中職會員大會於19日召開，若程序通過蔡其昌就會正式成為新任會長。

中職5球團在去年底赴立法院拜會副院長蔡其昌，當面邀請出任中職會長，最後蔡其昌也決定接下會長重任，同時提出提出包含「把餅做大」、「讓棒球界更團結」、「修改聯盟典章制度」等3大方向，獲得5球團一致認同。

今日蔡其昌拜訪中職，要向吳志揚請益會長職責以及更加了解中職事務，吳志揚特地在門口迎接蔡其昌，兩人相見如故，進門後吳志揚還親自幫蔡其昌量額溫，落實防疫規定，之後兩人便進行不公開會議。

中職會員大會於19日召開，蔡其昌要成為會長還要先通關，首先中職要先通過蔡其昌加入中職會員的申請，接著要選他為理事、再選為常務理事，最後才被選為會長，共有4道手續。

中職會長吳志揚親自為立法院副院長蔡其昌量額溫。（鄧心瑜攝）

(中時 )