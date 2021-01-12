高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌合體宣傳國旅，上演台版《鐵達尼號》。（圖／摘自陳其邁臉書）

高雄與基隆雙港合作宣傳國旅，兩市市長陳其邁、林右昌11日合體，在冷冽的天氣中划愛河獨木舟、搭愛之船、高港小火車，並簽訂MOU，宣布共推「高基雙港漫遊趣」。不過，兩人大秀恩愛的照片，也引發熱議，其中一張更模仿電影《鐵達尼號》經典畫面，讓不少網友笑翻，直呼「好浪漫啊」「放開那個男孩」。

林右昌南下高雄，陳其邁帶他到愛河划船、在大港橋示範浪漫拍照法，並簽訂雙城郵輪觀光合作備忘錄，希望藉由郵輪航線，串起高雄和基隆兩個港口城市，創造海洋旅遊新角度，並串連至屏東的深度玩法。陳其邁在臉書笑說「寒流來時玩水不知道會不會太over？」「浪漫拍照法也很適合保暖」。

高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌合體宣傳國旅。（圖／摘自陳其邁臉書）

兩人更玩心大開，由林右昌從後方環抱陳其邁，上演台版《鐵達尼號》，林右昌在臉書寫下「穿燒燒、攬牢牢，作伙挺過這寒冬！」並標記陳其邁，而陳其邁也PO出另一個視角的照片。

網友看了後笑翻，直呼怎麼這麼浪漫，「夾克＆肉絲？」「您們兩位是要閃瞎誰？」祝福兩位市長永浴愛河，大喊支持多元成家。有人則表示「這個傑克掉進海裡凍不死」「有點不舒服」，另有網友提醒「最後，鐵達尼……沈了」，並問，門板要給誰躺？

此外，陳其邁也提到，過去葡萄牙人驚嘆台灣是「美麗之島」，這次的合作相信絕對會發揮一加一大於二的效果，是台灣最美麗的一條航線，和陸上公路鐵道旅遊的風貌完全不同。海洋是台灣的寶藏，自己也到興達港見證海洋科技產業創新專區啟用，在中央地方的充分合作下，高雄將成為海洋科技與綠能產業的發展重鎮，與國際大廠有更多合作機會，成為前進東南亞國家的基地，為高雄創造更多更好的發展機會。

(中時新聞網)