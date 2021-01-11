行政院長蘇貞昌10日視察「屏東高鐵特定區」時宣布，高鐵除要南延屏東、並將保留延伸機會，以因應未來所需，更要設置科學產業園區吸引投資，指示相關部會就高鐵、科學園區周邊一體做好規畫，從國境之南延伸擴及全台，全島串連加倍、加乘，讓台灣大發展。

蘇貞昌指出，高鐵南延屏東並設置科學園區，可實現蔡英文總統的「大南方、大發展」計畫，2項建設均須經縝密的規畫、構想及實現，並指出未來屏東高鐵、快鐵及台鐵三鐵共構的通廊，必須一體規畫、一舉完成。

蘇貞昌表示，高鐵延伸至屏東市，是因為屏東四分之一的人口在此，但特別要求交通部鐵道局與高鐵保留未來延伸機會，不要在此成為尾軌，主因台灣發展快速，不能阻斷未來可能，要保留規畫、預先早點建設，才能帶動地方發展。

蘇貞昌並請內政部，針對高鐵自高雄左營站延伸到屏東六塊厝時，對於新左營站周邊土地及其開發，參酌高雄市長陳其邁構想加速開發。針對高雄捷運紅線延伸至屏東東港，行政院也持續與2縣市首長協調中，將儘速促成。

蘇貞昌強調，高鐵南延將是台灣交通總規畫的很重要的一段，不僅是為了屏東、高雄或南部，而是全台灣。他指出，台灣要成為觀光大國，必須全島交通路網串連，並不是一條鐵路、一個站，而是整體發揮加倍加乘功用。

同時，針對張忠謀在科技會報中，指出土地問題為廠商無法解決的問題，蘇貞昌表示，去年已核定南科三期加速擴建、新竹X園區籌設及高雄橋頭科學園區計畫，並請科技部長吳政忠評估設立嘉義科學園區，希望亦能一體規畫設立屏東科學園區。

蘇貞昌指出，屏東科學園區現有預定地包括交通部的屏東高鐵站區、經濟部的屏東科技產業園區、科技部的屏東科學園區、屏東縣政府的特定區住商及運動休閒園區等，請相關部會就科學園區所需的相關配套條件進行整體規畫，並請台糖公司協助配合。

蘇貞昌進一步指出，全球受疫情衝擊使GDP大幅衰退之際，僅台灣逆勢成長、為全球極少數經濟能正成長的國家。南台灣是台灣現在最有潛力的地方，當全球正在改變之際，台灣儘快解決缺地等問題、發展科學園區，使各產業看到台灣的便利，便能使台灣與全球競爭。

(時報資訊)