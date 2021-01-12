民進黨政府萊豬開放進口，稱可換得「更緊密經貿關係」，但美國媒體報導，美國貿易代表賴海澤（Robert Lighthizer）直言，台灣和美國有貿易爭端，目前尚未解決，所以現階段不會和台灣啟動貿易談判，對此，國民黨立委陳以信感嘆，賴海澤說法等於間接證實，總統蔡英文根本在錯誤的時機開放萊豬，台灣的經貿堅持，就在冒進開放中進退失據、一敗塗地。

陳以信今（12日）在臉書發文表示，美國《華爾街日報》最新專訪賴海澤，談被問到為何不與台灣展開經貿談判？賴海澤表示，其任內時間不足走完全部法律與程序過程，所以未與台灣啟動貿易談判，且目前台灣與美國的貿易關係充滿問題。台灣與美國有龐大的貿易逆差，台灣顯然有貿易爭端，且目前尚未解決。

賴海澤的說法，陳以信直言，等於間接證實「蔡英文在錯誤的時機開放美國瘦肉精豬肉進口」，美國貿易代表署根本在事前並不知情，更不認為這屆政府會有足夠時間來處理台美貿易談判，因此台灣這次根本就是「白白開放」！

陳以信擔憂，未來拜登政府願不願意買單？會不會和台灣展開貿易談判？這些問題都在未定之天，但台灣十多年來的貿易堅持，就在蔡英文的冒進開放中，未戰先降、自掀底牌、進退失據、一敗塗地。

(中時新聞網)