據傳明日美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)將訪台，也會與蔡總統會面。時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華等人今日召開記者會提出4項期許，希望美國能以具體行動，支持台灣參加世衛大會及聯合國大會，也樂見蔡總統能夠有機會出訪華府。

陳椒華表示，克拉芙特是史上首位訪台的現任美國駐聯合國大使，誠摯歡迎。時力希望也能夠有機會與克拉芙特會面，進行雙邊交流。另有關美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布解除台美交往官方限制事，也對此高度肯定，樂見台美雙邊關係持續加溫。

邱顯智指出，台美關對台灣來說，是外交關係的重中之重，美方近來解除長年台美外交互動限制，是基於兩國共享之民主、法治與人權價值，部分在野黨以單一議題刻意簡化，或以「交換、讓利」一說誤導台美關係進展，實非台灣之福，時力對此並不認同。

王婉諭說，對於克拉芙特訪台，時力有4項期許，包括1.請美國支持台灣參加今年5月的世衛大會和9月的聯合國大會；2.美國國務院剛宣布解除美台交往限制，希望克拉芙特公開支持台灣外交部長訪美；3.希望克拉芙特支持美國國務卿訪台；4. 台美雙方經貿、衛生及國防事務閣員，能夠定期互訪。

(中時 )