美國駐聯合國常任代表克拉芙特將訪台，蔡英文總統預計1月14日上午於總統府內接見克拉芙特大使，並於府內與訪團進行午宴，雙方將聚焦於台灣的國際參與相關議題進行交流，期盼持續深化台美合作夥伴關係。

克拉芙特預計1月13日至15日率團訪台，期間除拜會蔡英文總統，也將拜訪外交部長吳釗燮，並於外交部「外交及國際事務學院」發表演說，就台灣的國際參與及聯合國事務進行交流。

針對克拉芙特拜會總統府相關事宜，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎克拉芙特大使率團訪台，蔡英文總統1月14日上午於總統府內接見克拉芙特大使，隨後於府內與訪團進行午宴。

他說，蔡總統除感謝克拉芙特大使多次公開支持台灣外，雙方將聚焦於台灣的國際參與相關議題進行交流，期盼持續深化台美合作夥伴關係。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，以國際外交禮儀妥善接待。

克拉芙特與台灣友好，任內多次就我國推動參與「聯合國」（UN）、「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）案公開表達支持。

(中時 )