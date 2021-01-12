江啟臣送羅智強一件禦寒外套，並為羅穿上。(黃福其攝)

江啟臣陪羅智強、何志勇從中央黨部騎到立法院。(黃福其攝)

國民黨主席江啟臣（中）12日為展開「公投連署，縱騎台灣」的革實院長羅智強（後）、國際部副主任何志勇（前）打氣，並陪騎到立法院。（劉宗龍攝）

國民黨主席江啟臣（中）12日為展開「公投連署，縱騎台灣」的革實院長羅智強（左）、國際部副主任何志勇（右）打氣，並陪騎到立法院，三人在立法院大門口喊口號，呼籲民眾踴躍參與反萊豬公投連署。（劉宗龍攝）

國民黨革實院長羅智強、國際部副主任何志勇今起進行「公投連署，縱騎台灣」，黨主席江啟臣今早到場送上「打氣筒」，象徵為「為食安而騎＋1」活動注入源源不絕的打氣後盾，並送羅一件卸寒外套，陪兩人從中央黨部騎到立法院，呼籲台灣人民能真正站出來，用自己的公投選票做出自己的決定。

江啟臣表示，騎單車縱行台灣是為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，雖然上週末的連署合計10萬份成績不錯，但距離達標份數100萬份還有一段距離，因此羅智強策劃這次活動。這也顯現出人民當前面臨的處境，就是必須自立自強、自力救濟，因為民進黨政府除了發佈命令外，其他事情都沒有做。在立法院多數暴力通過行政命令，過程中的審查討論變成只是過水；此外，去年底行政院召開記者會罷凌地方，宣稱各縣市的自治條例違憲，還警告若基層公務人員違反中央命令，可能會受到懲戒，這根本是公然的威脅。在此狀況下，人民的選擇只剩下一途，就是自己來做決定。

「民進黨選前講民主，選後民進黨作主。」江啟臣指出，連行政院長蘇貞昌院長承諾提供的豬肉儀表板，呈現的數據居然是錯誤的、沒有立即更新的，人民還能相信政府嗎？市場上販售豬肉的攤商都貼上台灣豬標章，但這樣的標章公信力何在？人民是存有質疑的。人民對台灣豬標章的質疑，等同質疑政府公信力；當人民無法信任政府，這個政府講什麼都是多餘的，此時人民只能選擇相信自己。

「為食安而騎，宣示啟程。」羅智強說，兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，他這3天展開縱行台北的步行活動，在台北16座捷運站進行街頭演講；今天開始則以騎自行車方式，從台北騎到屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署，屏東之後以搭車方式至台東、花蓮、宜蘭、基隆等地，為全島的宣揚公投連署而努力。

羅智強說，民進黨霸凌近七成反萊豬的民意，「強渡關山，護航萊豬出關」，但蔡政府除了騙以外，沒有任何理由交代為何要讓萊豬進口？蔡政府一騙再騙，就是瞧不起台灣反萊豬的民意，認為時間過了、進口久了，大家就會忘記。他希望大家用連署書、公投票告訴蔡政府，「我們不會被你看衰！」我們為人民的食安站在第一線，不要讓民進黨認為事過境遷，大家就會忘記這件事情。

何志勇指出，美國前總統小布希曾說過「台灣不僅是亞洲，也是世界民主燈塔」，但蔡政府執政後卻試圖限縮台灣行使直接民權的權力。號召公投連署不僅是努力讓民進黨政府看到台灣民意，也要讓國際社會看到台灣人民的決心，相信台灣民意一定能再次成功展現，讓蔡政府修改錯誤的決定。

(中時 )