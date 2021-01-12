周一美國眾議院進一步推動前所未見之第二次彈劾川普總統的行動，而這一次眾院指控川普煽動其支持者，在上周國會清點選舉人票時攻佔國會大廈。

民主黨周一提出彈劾川普的條款，指控這位即將卸任的總統煽動這場暴動並破壞政權和平轉移的大小罪行。眾議院多數黨領袖霍爾（Steny Hoyer）辦公室表示，眾議院將採取兩個個別的行動，以免去川普職務。

首先，眾議院計畫於周二夜間通過一項決議，要求副總統彭斯與行政內閣援引《憲法第25條修正案》將川普免職。彭斯已表明不願採取這項舉措。

之後，眾議院預計在周三上午開會，考慮彈劾川普。

眾議員拉斯金（Jamie Raskin）、西西里恩（David Cicilline）與劉雲平主導周一提出的彈劾案條款。西西里恩周一在推特上表示，該提案至少有213個共同發起人，「我們現在有足夠票數進行彈劾」。

眾議院全院需要218票的多數票才能彈劾川普，但在席位空缺與缺席下，最終的多數票可能減少。目前民主黨在眾議院擁有222個席次。

雖然川普政府只剩幾天就要卸任，但彈劾案可能阻止川普未來出任公職，也就是阻斷川普在2024年再次競選美國總統的可能性。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾表示《憲法第25條修正案》將是讓川普免職最有效的方法。她在周一發布的聲明中表示，眾議院希望彭斯在議案通過後24小時內做出回應。她並表示眾院下一步，將繼續推進彈劾法案，「因總統對美國構成的威脅相當急迫，所以我們也將採取緊急行動」。

眾議院可能在拜登上任前幾天表決彈劾川普。民主黨表示，若不在此之前對川普採取任何行動，將引發更多暴力的威脅，並讓川普在煽動暴民襲擊國會大廈這件事上全身而退。這次的暴力衝突已知導致一名警察與另外4人喪命，並使彭斯與國會議員的生命受到威脅。

(時報資訊)