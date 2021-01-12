第一女兒伊凡卡

僅管美國總統川普已表態，決定不參加當選人拜登1月20日的就職典禮，但向來是老爸得力助手的伊凡卡卻表示，她打算出席。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，一名白宮消息人士說，就在白宮進一步陷入混亂，被戲稱為「超嗨馬戲團」（circus on steroids）之際，伊凡卡擔心，她大有可為的政治生涯正陷入危機，她將盡全力挽救自己的名聲。她認為，忤逆父親出席拜登的就職典禮，可展現運動員精神，並獲得未來的支持者。

而川普則強烈反對，並說「這是她所做過最糟的決定」。「他說，光是她想和那些設法讓他下台的壞蛋往來，對他就是侮辱，」消息人士說，川普表示，全家人必須團結，站在統一戰線上。他們說，川普告訴大女兒，她出現在拜登的就職典禮上，將失去數千計支持者。

然而，伊凡卡堅信，她必須維護自身的政治抱負，她參加拜登的就職典禮，是為了父親和哥哥小唐納。而川普預定，將在拜登就職當天，宣布展開2024年大選造勢活動。不過，另一名白宮消息人士則否認，伊凡卡打算出席拜登就職典禮。

此外，消息人士透露，就在川普執政接近尾聲的階段，子女還在拚命爭奪控制權，而工作人員則如坐針氈。

眾院民主黨籍議員原本打算提出一項決議案，促請副總統彭斯（Mike Pence）啟動憲法「增修條文第25條」（the 25th Amendment），以川普不適合履行總統職務為由加以免職。然而，共和黨籍議員在口頭表決中，否決提出這項議案。後來民主黨籍議員說，明天將以記名方式再次表決，並啟動了2度彈劾川普的程序，提出彈劾條文，指川普在鐵粉6日闖入國會大廈抗議中，扮演了「煽動叛亂」的角色。

(中時新聞網)