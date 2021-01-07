受到疫情影響，富邦悍將今年超前部署準備6位洋將以備不時之需，洋將也將於10日起陸續抵台，並遵守政府防疫措施進行隔離，自主健康管理的時間則會在新莊棒球場進行訓練，等到21天期滿後再與球隊會合。

富邦除了原簽訂複數年合約的索沙、羅力，又簽回邦威，之後還找來納恩斯、傑斯及育成洋將優瑪，就是為了疫情做足準備。

領隊蔡承儒表示，有鑒於去年的教訓，在疫情的情況下洋將來台時間比以往困難許多，若在季中才做補強風險也變大，因此就提前在春訓開始前找齊5人，若中間有狀況也馬上就有備案。

至於今年找來的優瑪，蔡承儒表示，育成洋將不同於以往的測試洋將，育成洋將部分不會馬上設定要在一軍使用，會給他時間適應環境，也能就近去觀察。

蔡承儒補充，球團不會要求優瑪要馬上投出成績，比較是測試的做法，也是雙保險，要是5個洋將出狀況也有1個人選，若是本土投手有受傷，也可以分擔局數，「在成本不高的前提下，其實有這麼多好處，值得在今年嘗試看看，尤其在今年疫情的狀況，這應該對球隊有幫助。」

至於6洋將的花費，蔡承儒表示不會公開洋將薪資，但坦言人數多成本當然相對提高，「如果季中又要再找，來的效益不好也是浪費錢，早一點來反而是另外一種思維，開季應該就是先以這個陣容，60個本土球員加6洋將，人數滿充足的。」

(中時 )