2020年一整年，世界各國飽受疫情所苦，台灣防疫有成，不只國片票房成績斐然，知名歌手大型演唱會接連登場且場場爆滿，鼓舞崑山科技大學年輕學子今夏籌辦畢業演唱會的決心。崑山科大連續4年獲文化部影視音產業局人才培育補助「流行音樂跨影音創作學程」，最新一期更超越多所名校，再獲159萬年度補助，6月將發表成果。

崑大「流行音樂跨影音創作學程」除了豐富多元的課程內容獲得評審青睞再獲補助外，專業實務實作、充分與業界接軌的教學環境也是一大主因。學程特別規畫學員可以藉由提案審查爭取創作補助，讓作品製作更加專業、舞臺呈現更臻完美，以期在今年6月的畢業演出更勝以往。

杜昌益(左起)與翁晨軒同學提案的「會飛的藍鯨」獲得評審很高評價。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

為求公平公開，特邀金曲獎、金馬獎得主蒞校擔任評審，包括〈大齡女子〉金曲作詞人陳宏宇、金曲製作人黃浩倫、電影《返校》聲音設計兼學程主持人的曹源峰副教授擔任評審，10組同學針對詞曲創作、單曲製作、MV拍攝、影視配樂與行銷策展等項目，爭取20萬元補助。

陳宏宇肯定同學拚搏精神，黃浩倫也針對每一個專案提出疑問並給予專業建議，曹源峰則對同學們在MV製作與畢業策展的視覺呈現感到驚艷，期許同學在影視創作與流行音樂間跨域整合，做出新世代思維的創意作品。

崑山科大「流行音樂跨影音創作學程」今年邁入第二屆，預計6月於高雄流行音樂中心所屬「Live Warehouse」舉行「盛夏光波全創作展演會」，將集結同學詞曲創作、MV作品、配樂短片與舞臺演出，發表2年所學成果。

(中時 )