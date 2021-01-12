群益證(6005)攜手東吳大學產學合作、共同開辦「資本巿場實務與操作」課程，昨（11）日舉辦共近百名師生參與的期末成果發表會，由雙方專業講師評選提供高額獎學金，希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，以提升學生的就業競爭力。

東吳大學重視學生職涯規畫，有鑑於未來職場挑戰重視實務經驗，選擇攜手國內獨立券商龍頭群益證，共同攜手規畫實務課程。在商學院院長傅祖壇率領院內各系所主任支持下，雙方產學合作計畫自去年7月開始研擬，群益證由董事長王濬智率領各部門高階主管參與。

雙方訂定課程為「資本巿場實務與操作」，自去年9月中開跑至今年1月近4個月，皆由各部門專業講師親自授課研討，傳授第一手的市場實務經驗。本月4日並安排全體學員赴群益總公司進行企業參訪，讓學員能實地了解業界各部門業務內容及工作環境。

群益證指出，一系列實務課程均由公司高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在學中做、做中學，真正落實教育訓練合一，期許同學在學習期間發掘自身潛力、提升自我含金量。

群益證董事長王濬智表示，希望透過這樣的產學合作，讓學生整合金融理論與金融實務，共同顯著提升台灣大專院校學生整體金融水準，不僅讓學生能面對專業講師直接交流及分享，也利用問答方式讓學生對金融業更感興趣。

王濬智勉勵同學勿自我畫地自限，應透過多方嘗試來因應瞬息萬變的金融領域，才能在進入職場前擬訂目標勇往直前，並隨時隨地把握機會充實自己，加入好公司、向優秀同仁學習，時時有堅定的企圖心與熱情，以更廣闊的視野，為將來投入職場做好準備。

群益證長期投入大量資源培育人才，提供全球市場工作平台，近年積極投入產學合作，希望能透過實務課程分享，協助培養學生競爭力，提前使學生將理論與實務相結合，並提升學生就業競爭力，積極面對未來職場挑戰。

群益證表示，公司深信人才是企業不斷成長的基石，培育卓越人才、打造一流金融人才庫極具意義，未來有機會將會持續辦理「產學合作」計畫，為台灣金融業培育優秀人才資源共盡心力。

(時報資訊)