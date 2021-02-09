李姓男子不滿結縭12年的鍾姓妻子外遇，假借談判約她到大園住處，不顧她懷有5月身孕痛毆、性侵，強拍裸照和影片傳給女網友看，最後更持打氣筒將髮妻活活打死，釀1屍2命，事後還辯稱是鍾女自己跌倒，桃園地院法官斥李男手段凶殘，但考量他是因一時氣憤，有教化可能，依凌虐強制性交故意殺人罪判無期徒刑。

44歲李姓男子和37歲鍾姓妻子結縭12年，去年6月，李以知悉鍾女外遇為由，要她從雲林搭車到他大園租屋處，鍾女傍晚抵達，李男不斷質問髮妻的外遇對象、性交次數，想到妻子不願和他行房，卻和其他男子翻雲覆雨，一怒之下拔光鍾女衣物，怒斥她行為不檢並掌摑、痛毆，鍾女不斷哭泣求饒，但李男仍持續以穢語辱罵，甚至拍下8分鐘和6分鐘的凌虐影片。

鍾女不堪遭長時間施暴凌虐甚至2度性侵，浴血倒臥廁所斷氣身亡，李男直到隔天下午才發現老婆喪命，緊急送醫並謊稱是她跌倒，但醫院發現鍾女顱骨骨折、腦部重創，全身多處瘀青通報，警方隨即逮人，並到沾滿血跡的房內查扣斷裂打氣筒，另也從手機鑑識還原出鍾女遭虐的影片和照片。

桃園地院法官調查發現，李男案發當天早上曾以手機搜尋壯陽藥資訊，本就有意和鍾女發生性行為，卻不顧她意願硬上，但從鍾女體態看不出懷有身孕，經鑑定胎死腹中的胎兒也非李男的種，鍾女依常理判斷也不會自承外遇懷孕，認定李男事前不知悉。

法官認為，李男若認為妻子未謹守道德界線，應理性處理婚姻關係，卻對妻子暴力相向，甚至以摧毀妻子人格和尊嚴的方式凌虐後殺害，手段凶殘，但考量他是氣憤下行凶，非預謀犯案，未有前科，甚至提到「願以己命相償」，並非無教化可能，依凌虐性交而故意殺害被害人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

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(中時 )