睡人女友又騙走300萬 遭擄直播主現身喊冤：不知她有男友（中視新聞提供）

台南市唐姓男直播主，疑似勾搭朋友的女友發生關係，還騙走女方300萬，遭不明人士強行押走，軟禁2天，手腳被上銬脫光衣服唱歌凌虐，直到親友付了60萬元贖金才被釋放。當事人出面還原被綁經過，並喊冤強調女生是在網路上認識的，不知道她有男朋友欠錢。

被擄的唐姓男主播，下午接受媒體採訪指出，他完全不認識下手綁人的嫌犯，案發當天，他去超商買東西，三名男子就趁機把他押上車。外傳他睡了朋友的女朋友，唐男則是澄清，他和阿龍的女友小怡是在網路上認識，交往約2週，當下並不知道她有男朋友。才會引起對方不滿，撂人把他綁走。

據《中視新聞》報導，唐男也秀出手部受傷的傷口，還原了被綁經過，表示當時被多名男子押走，帶到一個奇怪的地方，手機馬上就被沒收，「10幾個年輕人開始拿著電擊棒和鐵鎚，打我的腳，拿槍指著我，嗆聲我要是敢偷偷報警，就叫我把子彈吞下去」，還說「只要你不脫衣服、不唱歌，我就電你」，讓唐男飽受驚嚇只能依照命令行事。對於騙錢300萬，唐男也予以否認，並指出是對方強要他簽下300萬的本票，並非他有欠債。

睡人女友又騙走300萬 遭擄直播主現身喊冤：不知她有男友（中視新聞）

警方在唐男報案後，成立專案小組偵辦，並查獲6名犯嫌、以及長短槍械等物證，正進一步積極追緝在逃共犯中。

(中時新聞網)