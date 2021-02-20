小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】未告知就硬闖 美艦不甩兩岸領海法

美軍第七艦隊於17日宣布，拉塞爾號勃克級飛彈驅逐艦（USS DDG 59）在南沙島嶼海域進行「自由航行」任務，並挑戰中國、越南與台灣對「無害通過」施行的「非法限制」。南海專家表示，這次行動反映出了拜登政府的南海立場：即不挑戰大陸「九段線」及中華民國「十一段線」對南海主權的聲索主張，而是挑戰兩岸法律在南海對外籍軍艦與政府公船施加的限制。

【2】監委兒留宿闖房 狼指性侵女同

監察委員蔡崇義，在長榮大學擔任副教授的兒子，被女同志提告性侵，指控2人第2次見面，蔡男就藉故要求跟她回家，趁她吃助眠藥睡覺時，涉嫌潛入房間以手指性侵得逞。蔡雖否認犯行，並強調2人是男女朋友，也有正常的性關係，還曾在台南多處地點約會，但檢方根據女方提供的GPS軌跡記錄，認定蔡所言不實，依強制性交罪提起公訴。

【3】共機9架次擾台 美戰機也現蹤

大陸解放軍軍機昨天再度出動多架次侵擾我西南防空識別區（ADIZ），國防部昨晚證實共計9架次擾台，值得注意的是，殲轟-7是空軍自去年9月起主動發布共機擾台資訊以來，首度出現的解放軍機型號。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

【4】日月潭乾著急 水位創16年新低

因今年降雨少，加上支援1期稻作用水，日月潭的水位直直降，17日更一度低到740.97公尺，創下16年來新低。水位低也增加泊船風險，日月潭國家風景區管理處19日決定，關閉潭區部分碼頭的船席位，管制遊艇停靠。由於水位低，朝霧等觀光碼頭的遊客登下上遊艇要走近3層樓高的棧橋，過去相當少見。

【5】JJ包餃子孫燕姿虧去唱歌吧

林俊傑（JJ）農曆年前為蔡健雅小巨蛋演唱會站台後，隨即回新加坡與家人團聚，逢春節假期，JJ仍替自己安排不少工作，除了錄製直播節目「Wednesdays with JJ」，日前還探訪好友孫燕姿，2人包起象徵元寶的餃子、獻新年祝福，豈料人生第2次包餃子的金曲歌王，技術慘遭孫燕姿嫌棄「去唱歌吧你」。

(中時新聞網)