宮女為古代服侍貴族、皇族的侍女，其中清朝的宮女制度和其他朝代略有不同，在服務一段時間之後皇室就會幫忙安排婚事或將其放出宮生活，並不是終身職業。但這些經過仔細挑選，五官清秀的宮女在出宮後卻讓男人們敬而遠之，經常找不到結婚對象，這究竟是為什麼呢？

清朝內務府每年都會在紫禁城進行宮女面試，對象為八旗中的下三旗包衣，虛歲11歲以上的女子，需五官端正、行動敏捷、口齒清楚才能入選。入宮後還要先經過「前輩宮女」調教，學習宮廷禮儀和服務規矩。

這些宮女到25或30歲左右，除非受到主子喜愛可延長服務到35歲，許多宮女會由皇室人員安排婚事，或是自行出宮生活。而宮女出宮後沒人敢娶的第一個原因就是年齡問題，雖然說25到35歲對現代人來說適婚年齡，但在古代已經是「大齡女子」，因此許多男子都會因為宮女年齡太大而卻步，就算有人願意娶，基本上也不是條件太好的對象。

而且宮女雖然在宮中是僕役，但大部分都是伺候嬪妃、貴人，運氣好的宮女可能10幾年來都沒做過粗活，像這樣年紀大又不會操持家務的女子，許多百姓都認為娶回家很麻煩。

第二個原因則是生育問題，當時的百姓不了解紫禁城裡的情況，民間流傳八卦，認為長相貌美的宮女通常會被嬪妃盯上，擔心她們會被皇帝看中，因此很有可能會先下藥，讓她們身體受損，再也無法受孕。也因為這樣的刻板印象，讓大多數的百姓都認為宮女很難懷孕，對重視傳宗接代的古代人來說，根本無法接受。

因此清代宮女雖然有機會接近古代最尊貴奢華的環境，但除非有受到皇帝臨幸或主子寵愛幫忙找到好人家託付，大部分的宮女出宮後多半孤老終身。