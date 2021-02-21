韓團SHINee邁向出道14年之際，登上人氣韓綜《認識的哥哥》，這也是時隔5年終於又在該節目合體，立刻送上〈姐姐真漂亮〉、〈Ring Ding Dong〉、〈Lucifer〉等串燒金曲表演。去年底才退伍的珉豪藉機哭訴KEY對自己「已讀不回」，還在退伍當天給他一個嫌惡的表情，忍不住喊：「這是我一輩子的創傷」，想念團員的執著程度令所有人敬佩。

入伍時間只差1個月的KEY和珉豪，果真是團中相愛相殺的代表，晚入伍的珉豪聽了KEY的建議爭取部隊中隊長的職務，以獲得獎勵休假的待遇，沒想到珉豪所屬的海軍陸戰隊裡的同僚都跟他一樣「熱血」，泰民還很貼心補充「那裡都是允浩哥」，正當珉豪歷經千辛萬苦終於成為中隊長，卻得知海軍陸戰隊沒有獎勵的驚人事實，感到荒唐的他在電話中告知KEY這件事，結果卻換來一句「喔！不一樣嗎」極端的對比十分有趣。

KEY令珉豪感到傷心的事還不只一件，因對團員有著濃烈感情，珉豪休假期間就想約成員見面，唯有KEY沒反應，最後還「已讀不回」他，甚至在自己退伍當天，花了4、5小時車程回到首爾，一開門卻看到Key 一臉嫌棄貌，導致珉豪受到打擊，直說：「我有多麼想念成員，2年不見，結果他是這種反應」，面對珉豪的控訴，KEY忙著澄清自己只是害羞在眾人面前表現情感，一冷一熱各執一詞的兩人，還提出「影像判定」來解決，激烈的互動讓所有人捧腹大笑。

相對於珉豪對KEY的執著，泰民則顯得淡定，笑說得知自己被KEY回絕會面後，內心立刻浮現「喔耶，太感謝了」，瞬間上演「老么的逆襲」反將哥哥一軍，令KEY也忍不住大笑。退伍的溫流、KEY和珉豪提到當兵，話匣子停不下來，珉豪還談到自己冬季野地訓練遇見此生最膽戰心驚的事情，就是在睡覺時發現脖子上出現如小指頭般粗的蚰蜒（俗稱草鞋蟲），讓他嚇得再也睡不著，話才說完就被KEY補刀：「明明從飛機上跳下來都不怕的人，怎麼會怕蜈蚣呢。」

此外，同樣對女團很有研究的Key，主動挑戰希澈擅長的「一秒猜歌曲」，以五戰三勝來對決，在眾人慫恿下還將《驚奇星期六》的主持人申東燁和地主隊姜鎬童拿來當賭注，若Key輸了就得帶申東燁上《認識的哥哥》，反之希澈失敗，姜鎬童就得上《驚奇星期六》，引發大家關注的這場師兄弟對決，最終依舊由女團達人金希澈獲得勝利。節目每週日在愛奇藝國際站上線。

(中時 )