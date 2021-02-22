日本桌球天后福原愛2016年和台灣桌球運動員江宏傑結婚，婚後隨夫搬到台灣，夫妻倆育有一對子女，時常大方放閃令外界稱羨。由於福原愛近日在節目中透露想搬回日本、老公忙於事業只有假日才會回家，引起外界議論兩人的婚姻關係，網友還抓包女方已摘掉婚戒，導致微博出現「福原愛離婚」的消息，對此福原愛PO出新貼文擊碎婚變謠言。

福原愛22日凌晨在臉書替老公江宏傑慶生，溫柔的祝福：「So Red 隊長，生日快樂，祝你每一集每一場都拿到獎牌，總決賽拿冠軍，加油！」文末不忘標註江宏傑的帳號，並上傳一張丈夫戴著棒球帽、口罩的仰拍照片，用行動闢謠離婚烏龍。網友看了也鬆一口氣，紛紛留言：「希望早日看到愛醬和小傑再合體上電視」、「昨天看到有人在臆測你們兩位分開的訊息，真的在心中笑出淚來」、「找回家庭的幸福快樂比當隊長獲得冠軍還重要～愛的進行式」等。

福原愛和江宏傑好端端的，為何會被瘋傳離婚呢？原來福原愛隨夫嫁到台灣5年，近日因工作飛到日本，難得沒有與江宏傑一起過年，並在當地節目《徹子的房間》透露經常台灣、日本兩邊跑，直言「雖然比較常待在台灣，但目前是小朋友即將上幼稚園的年紀，因此考慮將回到日本長住」。而江宏傑在高雄經營球館，希望能推廣給更多小孩認識桌球，也密切出席時尚活動、積極經營社群媒體，不排斥演戲，福原愛表示丈夫大部分的時間都在工作，基本上只有周六、日才會回家。

夫妻分隔兩地，連微博都很久沒有互相標註，福原愛最後一次提到江宏傑，是在上月10日PO文：「請問一下這位聰明的帥哥把微博的密碼賬號全部都給忘了，大家知不知道有沒有救他的方式？」之後就沒有再提到，而且無名指的婚戒也被眼尖的網友發現拔掉了，離婚消息不久便傳開，好在福原愛今天發文祝賀江宏傑生日快樂，婚變傳言才被打破。

福原愛被發現摘掉無名指的婚戒。（圖／微博@福原愛）

(中時新聞網)