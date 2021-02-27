女星李玟嫁給外籍富商Bruce，婚後9年恩愛模樣羨煞旁人，不過接連傳出她疑似尋求心靈諮商服務、老公和女兒開遊艇趴唯獨她缺席，甚至連今年46歲生日也不見老公現身，婚變傳聞甚囂塵上，而這段感情狀況，在她曬出的一張照片終於有了解答。

李玟昨（26日）元宵節曬出久違的全家福照，只見她面帶笑容依偎在老公身旁，老公Bruce和兩個繼女更是對著鏡頭擺出燦笑，一家四口幸福模樣令人稱羨，接著寫道：「元宵節快樂。happy Chinese Valentine’s Day 」，睽違多時再次公開曬恩愛，證實夫妻倆依舊恩愛如昔，直接打破瘋傳的婚變傳聞，隨後，她的繼女Rachel也在IG分享在香港鐵板燒餐廳聚餐的照片，可見一家人已在香港團聚。

李玟9年前和愛情常跑多年的加拿大籍富商男友Bruce結婚，婚後曾傳出男方有紅粉知己，但被李玟否認，不過去年520時，她並未公開曬恩愛，反倒曬出短髮照寫下：「終於勇敢的做了。感覺是一種解脫。今天不只是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自己一些。因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰？」導致婚變傳聞四起，對此她親自解釋婚姻狀態：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」。

對於李玟頻傳婚變，姊姊Nancy表示那是妹妹私事，她也不方便說什麼，也呼籲外界不要太敏感，若李玟婚姻真的有狀況，一定會親自說明，如今看來李玟已用實際行動打破傳聞。

(中時新聞網)