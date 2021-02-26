霧峰分局四德派出所研判，陳姓阿伯應該只是記錯停車位置，陪他四周找找，果然在前一個路口找到機車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

記性不佳，真惱人，中市霧峰區一位陳姓阿伯，日前下午騎機車到亞大醫院就醫，返家時發現停在超商的機車不見了，更著急的是阿伯也忘記拔鑰匙，超商店員見狀熱心的幫忙調閱監視錄影帶尋找未果，最後霧峰分局四德派出所員警出馬，原來只是阿伯記錯位置，他的車還好好的停在上個路口，阿伯這才眉開眼笑，頻頻向員警道謝。

繼日前一位婦人在大里區塗城路自家，報案機車被偷，結果最後是自己騎到超商忘了，25日下午輪到霧峰區一位陳姓阿伯，只記得自己停在超商前，結果是停在超商外的一個路口，記性變差真惱人。

陳姓阿伯，就醫後發現機車不見，同時也記起來離開時沒拔鑰匙，擔心機車被人順手牽羊騎走，急得向超商店員反應，店員也恨熱心的調閱店內監視錄影帶查看有誰騎走機車，結果不只沒看到「小偷」連阿伯騎機車來店外停放都沒看到，但阿伯信誓旦旦，再三強調就停在該處不見，店員只得協助向霧峰分局四德派出所報案。

阿伯向警方表示，自己非常確定就停在超商前面，而且停完機車忘記將機車鑰匙拔下帶走，不過心急如焚的阿伯，交代不清自己機車特徵，員警一時之間也很難著手，只透過阿伯身份查出其車號，再根據阿伯的地緣關係、用車習慣後，研判應只是記錯停放位置，經四周巡視後，果然就在上一個路口處，發現阿伯的機車，而鑰匙也聞風不動的插在機車上。

員警笑笑的像阿伯說：阿伯沒事了。阿伯這才展開深鎖的雙眉，靦腆的微微笑，直說抱歉，並頻頻向員警表示感謝，員警也囑咐阿伯，下次一定要再三查看自身物品，並再看看周遭環境，以加深停車位置印象。

霧峰分局長陳家銘提醒，若愛車不見時，切勿慌張，應先穩定情緒，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的點查看，或請警方協助至附近調閱監器確認停放位置；並呼籲大家，因機車鑰匙未拔而遭騎走之機率甚大，故民眾停好車後，應鎖上龍頭鎖，並確認有將鑰匙拔起收好，降低車輛遭竊之機率。

(中時 )