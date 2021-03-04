大翅鯨母子2月現身台東縣蘭嶼鄉後，之後不斷有人在蘭嶼、綠島目睹牠們的蹤跡，椰油國小教師顏子矞表示，隨時想衝到海邊找大翅鯨，已得了神「鯨」病。（椰油國小教師顏子矞提供／蔡旻妤台東傳真）

大翅鯨母子2月現身台東縣蘭嶼鄉後，之後不斷有人在蘭嶼、綠島目睹牠們的蹤跡，在地族人表示，大批飛魚群將跟隨而來會帶來大豐收，就連離島教師都笑稱，在看見大翅鯨後，228連假還帶學生去環島尋鯨，笑稱自己得了神「鯨」病。

「我確定我已經得了神鯨病」，椰油國小的教師顏子矞在個人臉書發文表示，自己出現了以下症狀：隨時想衝到海邊找大翅鯨、「開車不專心，一直看海邊」、「看到有人在路邊拍照，就會以為鯨魚出來了」、晚上睡覺也要聽鯨魚的音樂。

顏子矞表示，在開學之後，他常利用上班前或下班後，特意繞到鯨魚出沒的地方看看；本來已經放棄，甚至勸自己牠們可能離開了，但28日下午，終於又見面了！他還逗趣地說「再不走我要給你們取名字了」。

不過，這樣的「鯨奇相遇」不只蘭嶼民眾有，隔壁綠島的潛水教練陳余維也在1日發現，兩頭大翅鯨在遠處海上優游，遠遠拍下牠們悠游的身影。

然而住在台東的鯨豚專家葉建成在2月底登島入蘭嶼，果真在開元港外海400米發現大翅鯨的蹤跡，但究竟是不是同一對母子鯨，葉無法確認。他說一般海上看見牠浮出來的長度，從噴氣孔到背鰭，僅8至10米長，海面下真實的大翅鯨體長，更為龐大。

據了解，不少民眾在網路上發現台東兩離島有鯨奇傳說後，多想租船觀賞，由於鯨魚屬聽覺動物，專家則建議在岸邊觀賞就好，當船體靠近的引擎聲響對牠們來說，是一種嚴重干擾。

(中時 )