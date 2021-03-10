隨著科技越來越發達，QR碼(QR Code)運用也更加普及。哥倫比亞有一名網紅，日前上傳一段影片，展現他的刺青成果，但最令人驚訝的是，他竟然在脖子刺了一個QR Code，掃進去就連結到他的IG帳號，看起來非常神奇，但1個月後他就笑不出來了。

根據《Ladbible》報導，網紅戈麥斯(Mauricio Gomez，網路暱稱為La Liendra)的IG擁有545萬名粉絲，日前他上傳一段影片，片中介紹自己新刺的刺青，有八爪章魚、鳥等圖騰，但待他一轉身後，發現戈麥斯脖子後方竟刺了一個QR Code，協助拍攝的朋友還對其掃描，竟成功跳出戈麥斯的IG帳號頁面。

影片曝光後，累積49萬觀看次數，網友對此看法不一，有人認為非常有趣，甚至大讚刺青師技術一流，但多數人認為很奇怪，「我還以為是餐廳菜單的QR code」、「感覺很沒隱私」、「這種行銷手法雖然很有創意，但刺青久了也會褪色，到時還掃的出來嗎？感覺以後應該會後悔吧！」。

沒想到事隔1個月後，戈麥斯的朋友拉莫斯(Carlos Ramos)再次掃瞄QR Code，居然沒有跳出頁面，可見條碼已經失效，目前無法知道確切原因，推測可能是因皮膚新陳代謝使刺青褪色，或是皮膚不平整等，導致手機無法識別，這個結果也讓戈麥斯哭笑不得，不過條碼雖掃不出來，但他確實也成功獲得關注。