晚清實際掌權者慈禧太后1908年病逝於北京紫禁城，20年後卻慘遭軍閥孫殿英盜墓，離奇的是，躺在棺槨的慈禧乍看就像是睡著了一樣，屍身絲毫沒有腐化的跡象，孫殿英深信，慈禧嘴巴裡價值8億元的夜明珠具有防腐功效，因此強行將夜明珠取走，事實上真是如此嗎？

在《孫殿英東陵盜寶記》中，有一段關於孫殿英對慈禧屍體的描述稱，「她口裡含著一顆夜明珠，分開是兩塊，合攏就是一個圓球，分開透明無光，合攏時透出一道綠色寒光，夜間百步之內可照見頭髮，聽說這寶貝可使屍體不化，難怪慈禧的棺材劈開後，老佛爺像睡覺一樣，只是見了風，臉才發黑」。

由此可知，這顆價值連城的夜明珠已經被孫殿英盜走，無從查證，但考古學家從這段描述中發現，慈禧的屍體在接觸了空氣後便開始氧化發黑，也就是說，慈禧的屍身並非無法腐化，而是因為棺槨密封嚴實。

經取樣研究發現，這副棺槨是選用珍貴的金絲楠木，此木材質地堅硬、密度極大，不容易變形腐爛，再加上工匠還在棺槨外側刷了49層漆，最後再塗上金漆收尾，棺槨內部也有13層裝飾，使得慈禧的屍體與空氣隔絕。

除此之外，慈禧屍身不腐也跟她死前的身體狀態，有密切相關。據史料記載，慈禧歡慶74歲大壽後不久，便得了一場非常嚴重的痢疾，每天排泄次數多達幾十次，並且帶有濃血，僅僅一個星期就骨瘦如柴，即便接受太醫診治，但病情依舊沒有好轉，最終命喪黃泉。但也正因為不斷腹瀉，慈禧腹中所有的食物殘渣都被排出，屍身才不易腐敗。