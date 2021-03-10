台灣首批逕自向阿斯特捷利康（AZ）購買的牛津AZ疫苗，3日由大韓航空公司載運抵達桃園機場，第一波共11.7萬劑，然衛福部部長陳時中卻稱，因簽保密協定價格不能公布，引起外界批評。國民黨立委費鴻泰質疑，疫苗採購的神祕背後藏著政治派系鬥爭與利益爭奪，籲陳趕快出來講清楚。中廣董事長趙少康也直言，發國難財、疫情災難財者，實在很可惡。

費鴻泰9日在政論節目《少康戰情室》痛批，疫苗抵台已滿一個禮拜，究竟接種族群為何，陳時中始終不講清楚，而且11.7萬劑這個數量本身就很奇怪，COVAX（新冠疫苗保障機制）是20萬劑，我們既然不是跟COVAX買的，那我們到底是跟誰買的？現在網路各種傳聞四起，現在社會的氛圍確實就是如此。

至於疫苗採購價部分，費鴻泰指出，去年10、11月他質詢中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，就曾提出對前行政院長、現任台灣東洋董事長林全所代理之疫苗，是否「一劑31元」（美元，下同）的疑問，莊當時說不是31元；費鴻泰接著說，但後來他得知31元是東洋進貨的成本，東洋要賣給食藥署38元，從中賺7元，結果卻有人去競爭、把東洋比了下去；另有雅各臣不含冷鏈一劑要賣45元，這其中還牽扯了上海復星醫藥的代理權問題。

當時外傳陳時中似較屬意雅各臣，費鴻泰質疑：「我為什麼不要38元含冷鏈，我要去買45元不含冷鏈？」費痛批，從疫苗採購就可以看到派系的鬥爭，「這裡面有多少的利益在爭奪？麻煩我們的陳時中，這個陳大部長你告訴我們，AZ進來到底是多少錢？我們還要預計進來多少？什麼時候可以開始開打？為什麼現在還不打？這裡面有太多太多的問題，他都不敢回答、都在搞神祕，我不知道這神秘後面有多少的利益？」

針對費鴻泰等國民黨立委質疑疫苗採購涉上百億商機，節目主持人趙少康同聲抨擊，無論是口罩或疫苗，從中賺黑心錢藉機發國難財、疫情災難財者，「實在是很可惡！」

有關陳時中獨厚雅各臣的說法，陳2月22日澄清，他對東洋、雅各臣都一樣，都是要有授權文件才能繼續往下談。至於抵台的11.7萬劑疫苗，陳坦言，是我國直接向AZ洽購1000萬劑中的一部份，「COVAX的還沒到，還沒有消息。」而德國BNT疫苗，目前也沒有回應。

(中時新聞網)