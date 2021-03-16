委內瑞拉副總統羅德里格斯今天以擔憂對病患有不明作用為由，宣布委內瑞拉不會授權英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗使用。

路透社報導，歐洲在傳出接種者出現凝血問題後，包括德、法、義、西班牙等多個歐洲國家都暫停施打AZ 疫苗。加拿大和澳洲等國則繼續建議接種。

委內瑞拉目前在全國接種計畫採用的是俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗和中國國藥集團疫苗。

委內瑞拉當局已和反對派討論是否參與世界衛生組織（WHO）的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。反對派獲許多西方國家承認是委內瑞拉合法代表。

目前為止委內瑞拉朝野尚未達成相關協議，而AZ疫苗是COVAX採用的主要疫苗之一。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也表示，她已與泛美衛生組織（PAHO）代表會面，重申委內瑞拉要求英國釋出所凍結委內瑞拉帳戶中的黃金，以助支付COVAX疫苗相關費用。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1100316

(中央社)