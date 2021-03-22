AZ疫苗今開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日宣布，預計周三就會完成第2批AZ疫苗的配送，配送量為7600劑，加上原來的4.45萬劑，合計5.21萬劑，而配送的醫院也會從57家增至72家。

指揮官陳時中表示，此次的AZ疫苗到期日為6月15日，是按照安定性試驗來決定，不是說到時就一定沒到，若安定性試驗延長，效期也會延長。至於下一批疫苗何時來？還沒有確定的時程，目前醫院接種2劑會間隔8周，若要拖到12周也是可以。

對於有消息指出，政院將在月底和和國產疫苗簽約。對此陳時中表示，採購的合約是會簽訂，但是時間還沒有定下來。

萬一接種後出現不良反應，莊人祥表示，可以回到原來的醫療院所，或是通報1922，區管、衛生局人員會來關懷，也會針對是否就醫、嚴重不良事件來做追蹤，如需要專家研判也會召開緊急會議。V-watch也會每天通報不良反應，若有就醫也可藉由該系統來得知。

專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，每家醫院也有藥物不良反應的通報系統，通常都是進入那家醫院的藥劑部門，部門會像食藥署進行通報。

至於下一批疫苗何時才會配送到醫院？莊人祥說，預計周三進行第2次的配送，配送量為7600劑，加上原來的4.45萬劑，合計5.21萬劑，醫院則會從57家增至72家。

(中時 )