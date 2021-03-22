首批AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中率先接種，上午7時40分至台大醫院施打疫苗。蘇貞昌進入醫院前，媒體詢問會不會緊張，他比出ok的手勢。（鄧博仁攝）

AZ疫苗醫護卻步 長官打我們才敢打
藍白提案成立調閱小組 陳時中：我們不希望成真

(中時 )

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