AZ疫苗開打 蘇貞昌陳時中帶頭接種安民心 12:262021/03/22 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中率先接種，上午7時40分至台大醫院施打疫苗。蘇貞昌進入醫院前，媒體詢問會不會緊張，他比出ok的手勢。（鄧博仁攝） AZ疫苗醫護卻步 長官打我們才敢打 藍白提案成立調閱小組 陳時中：我們不希望成真 (中時 ) #AZ #蘇貞昌 #比出 #疫苗開打 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨／陳時中指金門100％願打AZ 醫護：假的！不到10人 14:062021/03/22 生活 打AZ疫苗8小時 陳時中自揭出現一症狀 13:472021/03/22 生活 AZ疫苗開打 馬英九不排斥跟打 10:132021/03/22 政治 蘇貞昌全台第一針沒照片 藍議員：啟人疑竇 11:462021/03/22 政治 【AZ開打】花蓮醫護率先接種 急診醫師：我們不能倒 13:022021/03/22 生活 AZ疫苗周三再配送7600劑 接種醫院從57擴增至72家 14:412021/03/22 生活 【AZ開打】帶頭打疫苗不開放拍攝 陳時中：沒必要做假 08:082021/03/22 生活 絕無打假針 蘇貞昌臉書公開注射畫面：有政府、請安心 11:542021/03/22 政治 蔡英文帶頭打國產疫苗？府：遵照專業判 12:402021/03/22 政治 總統、副總統帶頭打國產疫苗？府：願以實際行動支持 14:132021/03/22 政治 【AZ開打】10接種禁忌一次看 2種人是血栓危險因子 11:262021/03/22 生活 政治熱門新聞 快訊／2架F5E戰機擦撞 2飛行員跳傘搜救中 - 政治 獨》秋後算帳？李眉蓁父親李榮宗傳遭逼退 - 政治 陳柏惟罷免會過？吳子嘉爆台中內幕 宅神直冒冷汗 - 政治 呂秀蓮兩岸拋邦聯制 台陸網友反應一面倒：傻了嗎？ - 政治 六都哪裡治安最好？網路民調最終結果出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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