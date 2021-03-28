楊翠與促轉會委員林佳範（左一）、蔡志偉（右一）、副主委葉虹靈（右二）一同公告第一批不義遺址分布地圖。（黃世麒攝）

促轉會主委楊翠。（黃世麒攝）

平均月薪10.5萬惹議，促轉會：總統說轉型不能中斷。今日記者會。(促轉會提供)

促轉會副主委葉虹靈今日於「228不義遺址」公告記者會中回應，促轉會任期將於5月屆滿，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都指出轉型不能中斷，因此促轉會將針對延任進行討論。據了解，促轉會每年所需經費約為1.7億元，內部人員平均月薪是10.5萬元。

蔡英文昨日出席活動時，肯定過去3年促轉會還原歷史真相的重要工作。蘇貞昌近日於立院答詢表示，促轉會的工作不是2、3年就處理得完。但藍委吳怡玎過去曾質疑，促轉會主委楊翠的月薪是19萬，而促轉會每年光是人事費就要2699萬，「到底要延多久應該說清楚。」

楊翠今日於記者會表示，經過調查、審定後，決定公告228事件第一批25處「不義遺址」，也提供「我在＠人權尋路」APP開放下載，讓國人能夠認識威權統治時期的侵害人權發生地，提醒人民省思歷史傷痕，彰顯人權理念。

楊翠指出，公布包括台北市南京西路「天馬茶房」在內等25處不義遺址，是希望能夠將其建構為轉型正義教育的重要資源，傳遞自由、民主、和平的理念，賦予這些場所新的意涵。

促轉會專委林佳範說，促轉會訂定「促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點」，給予「不義遺址」更明確的定義，與制定審定程序。並依規定，調閱各相關場所檔案文件，和口述歷史交叉比對，並蒐整史料圖資、赴現場勘查後，初步確認威權統治時期侵害人權的場所，再經多次邀集專家諮詢、審查，反覆修訂完成，才將清冊提送委員會議審定。

(中時 )