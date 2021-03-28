行政院長蘇貞昌28日到屏東，視察洋蔥病害情形及冷鏈倉儲設備、銀合歡破壞生態、芒果結實不良等狀況，屏東縣長潘孟安大吐苦水，表示近日謠傳縣府阻擋洋蔥病害補助發放，對縣府傷害很大；蘇則為潘作證，表示潘不可能阻擋補助，這是惡意栽贓。

今年恆春洋蔥出現黃萎病、炭殂病情形，農政單位前往勘查，釐清是否與天然災害有關，但卻傳出洋蔥被排除天然災害補助的消息，甚至還有屏東縣政府阻止補助金發放等傳言，讓縣府發新聞稿闢謠，潘孟安也在蘇貞昌視察時叫屈，氣憤地說「這是白痴人說的白痴話！」

潘孟安說，近期芒果與洋蔥受病蟲害影響，相關單位已勘查並釐清原因，相關天然災害補助有一定程序，必須透過農委會等機關認定並進行調查後，才有後續發放作業；但坊間卻謠傳縣府阻擋補助金，這種以訛傳訛不利產業發展，更會自亂陣腳。

蘇也力挺潘，指出是因為潘做得太好，有人在刻意放話「下毒」。他說，潘從未做過這樣的事，只可能會多要補助金，甚至會早發多發，不可能會阻擋；他也願意給潘鼓勵及澄清，並願為他作證。

(中時 )