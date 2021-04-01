蔡英文總統2017年曾宣布基隆輕軌最快2022年完工通車，但自從升級為捷運系統後，仍在綜合規畫階段，有媒體提及，政府是否會再公布新的時間點，對此，行政院長蘇貞昌表示，會考量專業評估及地方民意再推動。

蘇貞昌說，政府在做任何重大的建設，除了專業的評量外，地方的民意非常重要，各種重大建設不但要評量、完整，同時也要和民意完整溝通，他強調，基隆市長林右昌很能幹，過去為基隆爭取非常多的重大建設，執行也非常有效率，會盡量把相關專業評量及地方民意情形完整考量後，再推動。

林右昌也進一步指出，現在的狀況和當時不一樣，當時提的輕軌並未和民生汐止線整合，但自從升級為捷運，已經截然不同，現在台北端要新增2個地下車站，整個規模、運量，以及行駛服務範圍都比原本多，現在期待綜合規畫盡早完成，盡速啟動相關工程建設。

林右昌提及，基隆捷運對北北基桃大台北都會區來說，是相當有利的建設，不只是為通勤交通，也會有助於帶動河谷廊帶發展，包括汐止地區發展，以及城市發展碰到的困境，皆能一併解決，未來基隆港郵輪產業只要有捷運系統做連結，一定會有很大的效益，因此，呼籲民眾不要只用交通角度審視，要以整個大台北看待。

(中時 )