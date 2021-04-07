台鐵太魯閣號408車次，2日發生擦撞包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，外界追究政治責任聲音不斷。針對行政院院長蘇貞昌、交通部部長林佳龍下台問題，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蘇絕不會離開，因總統蔡英文第二任期只想「安全下莊」，兩人仗著高民調不關心內政、只關心跟美國配合，林則大概是走定了。

吳子嘉今日（7）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨從執政第一天開始，就知道台鐵是地雷，但已經第二任了仍無改變，但這不是林佳龍一個人問題，若民進黨不改變態度，還會有更多林佳龍，必須要有「大破大立」的決心，才能痛定思痛改革台鐵。

吳子嘉指出，蘇貞昌至今都完全沒反省，蘇現在的表現並非哀傷人命，而是「甩鍋」，沒有慈悲心；這種院長根本無法改革台鐵，必須要換一個對改革台鐵有強烈反省、使命與決心的院長，台鐵才有可能改革。至於蘇下台與否，吳直言：「當然不會。」原因是「個政府無法令人期待」。

至於蔡英文為何不把蘇貞昌換掉？吳子嘉認為，蔡已經沒有連任壓力，這一屆的作為是「不想作為」，她不想惹太多麻煩只想「安全下莊」，但也正因這種態度，麻煩會找上她。不僅如此，吳坦言，蔡不關心內政，只關心跟美國配合，「她的最大任務是配合美國人，其他事情也不關心。」

吳子嘉分析，蔡英文、蘇貞昌之所以敢無作為，仰仗的就是高民調。但高民調並非蔡、蘇兩人做得好，而是台灣當前內憂外患，內有疫情恐懼感、外有中美衝突，在雙方交迫下民眾被逼迫團結，於是放棄了批評與監督，加上在野黨軟弱，於是高民調就成了執政黨的「護身符」；蔡、蘇不斷躲在高民調背後創造社會危機、鞏固領導中心，但事實上這兩人施政都「非常爛」。

獨／專家爆政府標案黑幕致出軌 痛批林佳龍遞辭呈「算什麼漢子」

(中時新聞網)