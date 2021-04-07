高雄市政府跨局處成立的「高雄市漁電共生專案辦公室」，7日到路竹區舉辦說明會。副市長林欽榮致詞表示，漁業為本，綠能加值，希望高雄在漁電共生之下，達到中央政府的目標，可以產生210MW。

此次除能源局及高雄市政府針對法規、申請流程加以釋明，邀請台電公司解說饋線規畫與申請注意事項，以及永晟綠能公司分享室內養殖結合屋頂型太陽光電成功案例，吸引許多民眾到場參加。

海洋局說，高雄市長陳其邁積極推動能源轉型，自農委會去年底公告高雄市先行區，市府隨即成立漁電共生專案辦公室並深入各區舉辦說明會。

為更有效率推動推動綠能發展，並達到養殖產業升級，漁電共生專案辦公室整合府內11個權管單位加速案件審查，同時，巡迴說明會達到政策前期解說、釋疑，以及相關單位配套整合方式說明，使民眾、地主、養殖戶及光電業者掌握申請要件，了解相關權利義務。

林欽榮表示，此說明會提供漁電共生相關申請案件與申請資訊，相信民眾對政策推行更有信心，未來預計還有5場先行區說明會。

7日是繼彌陀之後，第2場說明會，邀請經濟部能源局、農委會漁業署、水產試驗所、國產署、太陽光電發電系統商業同業公會、太陽能設備裝修職業工會、台灣電力公司及民意代表、養殖漁業協會、漁民朋友到路竹區公所參與座談。

(中時 )