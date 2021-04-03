台鐵太魯閣號昨發生出軌事故，行政院長蘇貞昌今召集副院長沈榮津、祕書長李孟諺、副祕書長何佩珊、政務委員兼發言人羅秉成等人，舉行會議討論後續應行處理事宜。羅秉成表示，蘇揆對國家發生如此重大災難，深感歉意與遺憾，並再次強調政府團隊優先積極辦理搶救、搶通及關懷照顧等三項工作；同時蘇貞昌也指示指揮體系定時提供包括救助狀況和交通復原的最新資訊，讓民眾能即時掌握相關訊息。

蘇貞昌再次感謝來自各地的救災人員與返回崗位的醫護人員，在第一時間全力搶救傷者，而現在最重要的是妥善治療受傷者，除了身體上的傷痛，傷者及家屬們也會因此重大變故而有造成心理創傷之虞，蘇貞昌責成政委林萬億統合督管處理，並於今上午召開專案會議協調相關部會積極辦理。

蘇貞昌特別指示林萬億協調衞福部、交通部、內政部、教育部與原民會等相關部會，務必讓所有來自全國各地的家屬，從出發到返程，在其過程中所可能遇到的各種問題與需求，做好各項分工，都要事先幫他們設想好、服務好。

至於疏運安排與現場修復工作，蘇貞昌請李孟諺和應變中心保持聯繫，調集所有必要資源來協助，希望能早日恢復通車。

蘇貞昌強調，事發突然，遭逢變故，家屬們一定是心急如焚、憂慮難安，政府如能夠多做一點，減低一點他們的傷痛，就應該全力去做。檢警單位就罹難者遺體的辨識、DNA鑑定與相驗等工作，務必通力合作，加速進行，也要協助家屬領回遺體的後續事宜。

同時運安會與檢警單位均已就事故現場，完成蒐證與保全程序，正積極進行調查工作。蘇貞昌希望相關調查單位要能儘速釐清肇因，還原真相，追究責任。

另外，對於民間有意主動捐助款項給予受難家庭的部分，蘇貞昌也指示衛福部盡快成立捐款專戶，讓民眾的愛心能夠幫上忙，大家一起渡過難關。

台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

(中時 )