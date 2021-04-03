行政院長蘇貞昌3日召集副院長沈榮津、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊及發言人兼政務委員羅秉成，就太魯閣列車事故再召開會議討論後續應行處理事宜，蘇貞昌對國家發生如此重大的災難表達了歉意與遺憾，並再次強調政府團隊有三項要優先積極辦理的工作：搶救、搶通及關懷照顧。

蘇貞昌表示，現在最重要的是妥善治療受傷者，並再次感謝幾家醫院的醫護人員，不眠不休的提供最好的醫療與照顧。除了身體上的傷痛，傷者及家屬們也會因此重大變故而有造成心理創傷之虞，除有醫師、社工的專業協助外，所有罹難者、傷者及家屬等的後續關懷與照顧，政府也應給予妥善協助。

為此，蘇貞昌也特別責成政務委員林萬億統合督管處理，而林萬億也旋即在3日上午召開專案會議協調相關部會積極辦理。

再來是疏運的安排與現場的修復工作，蘇貞昌指示李孟諺和應變中心保持聯繫，調集所有必要資源來協助，希能早日恢復通車。

蘇貞昌也特別指示林萬億協調衛福部、交通部、內政部、教育部與原民會等相關部會，務必讓所有來自全國各地的家屬，從出發到返程，在其過程中所可能遇到的各種問題與需求，做好各項分工，都要事先幫他們設想好、服務好。

蘇貞昌強調，雖然在中央各部會和地方政府的合作下，可以看到大家都是全力以赴，但事發突然，遭逢變故，家屬們一定是心急如焚、憂慮難安，我們政府如能夠多做一點，減低一點他們的傷痛，就應該全力去做。檢警單位就罹難者遺體的辨識、DNA鑑定與相驗等工作，務必通力合作，加速進行，也要協助家屬領回遺體的後續事宜。

蘇貞昌也希望相關調查單位要能儘速釐清肇因，還原真相，追究責任。另外就民間有意主動捐助款項給予受難家庭的部分，蘇貞昌也指示衛福部盡快成立捐款專戶，讓民眾的愛心能夠幫上忙，大家一起渡過難關。

(工商 )