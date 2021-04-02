行政院長蘇貞昌昨邀集副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人討論評估「三接外推方案」，被視為對環保團體釋出善意。不過，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今表示，公投主文是要求三接遷離大潭藻礁，僅有達成公投主文的內容才是真正的善意。潘忠政質疑，政府說法前後不一，是否裡面可能有不可告人的東西。

針對潘忠政的質疑，行政院發言人羅秉成表示，相關電力供應或藻礁資訊都採取公開透明的態度跟民眾說明，沒有不可告人秘密。對於部分環團提出三接外推方案，政府正在盤點電力供給、預算、工法、外推範圍等，還沒有確定情況前，政策要審慎評估，潘先生堅持三接要遷，是他的想法跟理念，我們予以尊重。

台北港替代方案行政院已評估不可行，原因在於可能會推延十年之久，會對供電產生影響，且遷移的管線困難，在地居民也有反對聲浪，雖然麥寮也要興建接器站，但麥寮不是三接的替代方案，在維持現址的情況下，部分環團提出外推方案，蘇揆指示相關部會積極評估可行性。

羅秉成說，外界或許該等到三接外推方案評估出爐後，再來討論是否採用該方案，假設新方案對藻礁影響降低或沒影響，是否還要堅持不可，大家可以集思廣益，尋求最大共識，有助於創造雙贏。

羅秉成強調，行政院與民團、環團對話一直沒有停歇，不拘任何形式對話，只要提出對案，政府都會加以評估，並回應環團的訴求；同時，學者連署希望建立環團與政府溝通平台已經在進行中，政府會持續與各界對話、溝通及說明政策。

(中時 )