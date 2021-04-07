知本溼地光電案爭議，卡大地布部落認為台東市公所召集的諮商同意投票有諸多瑕疵，經濟部卻仍核發籌設許可，侵害部落意願與自主性，因此提告請求撤銷許可處分。台北高等行政法院今開庭，經濟部抗辯部落不是公法人，不能提起訴訟；廠商盛力能源則反指本案是部落通過的決議，自己卻又提告，並不合理。

知本溼地是卡大地布部落的傳統領域，台東縣政府2017年因應中央推行的綠能政策，打算發展太陽能專區，2019年6月1日舉辦諮商同意會議投票，卡大地布部落以187票贊成、173票反對通過。部落認為投票過程出現「委託投票」爭議，還因此引起部落分裂，因此提告救濟。

北高行今開庭，經濟部表示部落不是公法人，當事人不適格，不能提起訴訟；盛力能源的律師則以參加人身分出庭，質疑部落對自己通過的決議提起訴訟，並不合理。

部落律師團則說，本案公開招標前未經部落事前半數同意，侵害部落傳統決策方式，而台東縣公所以「代行召集機制」強迫部落配合投票，且部落戶數計算也有瑕疵，甚至有非部落族人參與投票，以及在監服刑的家戶代表能否出具委託書，都顯示投票過程有諸多重大瑕疵。

部落「巴卡魯固」家族拉罕林茂盛庭後受訪說，他們並非反對光電廠，但縣政府及廠商做事之前，應該先向告知部落，如果能早一點告知，今天就不會有這個案子；部落「羅琺尼耀」家族代理拉罕陳正宗則說，光電案最嚴重的錯誤就是諮商程序，這麼大的開發案只有一次說明會，資訊完全不透明，然後就跟廠商簽約了，這是部落一直無法理解的部份。

(中時 )