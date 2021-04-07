國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌下台負責，並成立調閱委員會釐清事故，遭民進黨多數封殺。趙婉淳攝）

台鐵太魯閣列車事故造成嚴重傷亡，國民黨立院黨團昨(6日)在立院提案要求蔡英文總統道歉，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等下台負責，但在民進黨人數優勢下，表決並未通過。資深媒體人王淺秋昨在臉書寫下，雖然說官員下台永遠不能解決問題，「但至少可以提醒下一任試著好好解決問題，更要求一起追求真相」。

對於這起重大事故，身為每天搭火車通勤的王淺秋，6日在臉書寫下，好幾次追火車，好心的列車長還會停下來等等氣喘吁吁的乘客，有人情味的台鐵，深入每天64萬乘客的生活，堪稱台灣最重要交通建設資產，但誰來保障台鐵列車的安全?乘客的安全?

王淺秋指出，2018年普悠瑪出軌事故後，除了官方版台鐵總體檢報告，台鐵工會也著手發佈了檢討與建議報告書，但從未被參考採納，報告開宗明義寫著「普悠瑪出軌事件中，不管是台鐵高層主管或高階主管，可以隱瞞就隱瞞，可以推責就推責...，原因就在於心態與結構制度上的長期官僚習性所致。」兩年過去，她質疑「這段話是不是也適用太魯閣號事故後的SOP?」

因此王淺秋直言，立法院國民黨團要求交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌都應該下台負起政治責任，雖然說官員下台永遠不能解決問題，但至少可以提醒下一任試著好好解決問題，更要求一起追求真相、闖下大禍的包商有沒有沒說的真相？邊坡安全管理、異物侵入示警系統哪一天才能建置完成？

最後，王淺秋認為鐵路與高速公路不同，鐵路的乘客只負責買一張車票就好，其他所有車廂、軌道、班車安全行駛都只能交給鐵路公司，高速公路管理，只要負責把路鋪好管理好收錢，用路人自己負了大部分的責任，可見鐵路管理有多麼重要！民營化不是萬靈丹，如果只顧營收節省成本，不是依專業安全規格第一來採購管理，這樣的民營化，出了事也只是換人負責而已。

網友見狀後留言表示，「出了事就會甩鍋、真的是沒擔當的政府、還不趕快下台」、「Errrr...有一天一定會改...但我們不一定等得到罷了」、「這是人禍，應該追究有關單位，台鐵的鏍絲鬆了，是不是該檢討追究，而不是捐款」、「台鐵的員工非常辛苦，應該說政府的機制要做調整」。

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(中時新聞網)