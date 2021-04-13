王傳一、賴雅妍首集互動很有「火花」。（三立提供）

三立、華視新八點華劇《三隻小豬的逆襲》12日首播即開亮眼成績，李天柱初登場展現領導者魅力是收視最高點，王傳一承諾收視破2就讓粉絲決定如何回饋觀眾的支持，還開玩笑說脫衣露身材就交給孫沁岳和林孫煜豪這樣的小鮮肉，李天柱則幽默回應：「我已經是臘肉了，無法露。」首集播出後，意外引發謝佳見的粉絲抱怨：「期待已久但為什麼第一集沒有看到謝佳見」，也算是另類負評。

王傳一被網友稱讚亦正亦邪的人設很帥氣迷人，對此他開玩笑說「帥氣不需要演」。和李天柱首次在華劇合作，他把李天柱當偶像，表示自己屬於遇強則強的類型，很享受跟前輩對戲，也很期待跟視帝、視后一起演出，擦出新火花。

「工作狂豬二姐」賴雅妍和「敗金女豬大姐」魏蔓在戲裡向父親李天柱討愛，戲外也同樣在爭寵，賴雅妍竟逼問李天柱回答死亡題，「爸爸你比較愛誰？」一開始李天柱回答：「我最信任妳，最愛魏蔓。」賴雅妍當場抗議，還假裝拭淚表示自己在家也是老二，所以很能體會戲裡「豬二姐」的心情，讓李天柱立馬改口：「兩個我都愛，一個都不能少。」更開玩笑說：「最信任妳當然是真的，難道那兩個敗家子、敗家女會養我嗎？」不料兩位姊妹仍不放過爸爸，持續問「兩人同時掉到水裡，要先救誰？」李天柱機智回答：「我先跳進水裡，看你們誰要救我。」

賴雅妍戲裡戲外都是家中排行老二的小孩，所以非常能懂「老二情節」，她表示論年紀永遠比不上大的、論可愛永遠比不上小的，在家裡常常被忽略，她還自曝小時候常常走心，會想透過好的表現來吸引爸媽注意，長大後才比較能釋懷與調適。在第一集中賴雅妍的家就破產，為了搶回家族企業，她穿上百貨客服制服在公司從基層做起，拍攝時，路人真的以為她是客服人員，還向她探聽：「他們這些人是在幹嘛？」賴雅妍一回頭，對方才發現原來她是明星，把對方嚇個半死。

飾演浮誇敗金女的魏蔓打趣地說：「如果你不知道怎麼跟爸爸要錢，就看《三隻小豬的逆襲》學學裡面的豬大姐。」為了讓魏蔓演出闊氣貴婦的氣勢，劇組特別包下知名精品品牌Tiffany，讓她帶著一群貴婦們無上限的消費，她笑說：「能演有錢的傻白甜真過癮。」

(中時 )