韓劇《Law School》，描述韓國最高學府法學院被捲入驚人命案的故事，菜鳥新鮮人如何在激烈的競爭體系中成爲正義的法律界人士，以及青澀學生們的成長均是貫穿本作品的核心主題。由影帝視帝的《六龍飛天》金明民領銜主演，飾演檢察官出身的刑法教授楊宗勳；以《花樣男子》金汎則飾演充滿領導魅力的法律高材生韓俊輝。在《請回答1988》中是惠利親姐姐的柳惠英，飾演自卑的貧窮學生姜率A ；《寄生上流》女管家李姃垠，飾演法官出身的民法教授金恩淑。

該劇14日在韓舉辦記者會，被問到彼此之間的默契時，金明民透露一開始還沒有和李姃垠很熟，某天對方突然詢問他家地址，不久後家中竟然收到李姃垠寄來，裝有韓式燉梨、石榴汁、各種有機果汁和健康食品等寄來的「超豐富禮盒」，連金太太的份量也不忘準備，2人立刻就熟了起來，直呼對方就像親姐姐一樣。李姃垠則害羞回應覺得身為主角之一，應該要多多照顧其他人才對，她在劇中角色不用刻意維持身材，不過金明民可能需要，所以才會送上這份禮物。

隨後被問到劇中很多法律用語，背台詞是否困難時，大家果然一片哀嚎，金明民感傷以前一天就可以背好台詞，現在卻是花了好幾天都背不起來，再加上戲裡要以「蘇格拉底問答法」一口氣問到底，硬梆梆的台詞連句修飾詞都沒有，即使到了拍戲現場都還是背不起台詞，所以可說是經歷了相當艱難的過程，並佯裝自暴自棄地說，甚至萌生拍完這部戲就再也不接法律相關戲劇的念頭。

不過「有賄賂有差」的李姃垠倒是表示，自己過去算是「媽媽專業戶」，當初看到要演民法教授也有點猶豫，但由於已和導演金錫胤合作過戲劇《如此耀眼》以及電影等共4次，對導演充滿信任，所以還是毫不猶豫地接演本劇展開第5次合作，不過生硬的台詞還是讓自己一開始NG很多次，直到戲拍至一半時，因常和金明民一起演對手戲，金又會一直嘴甜喊「姐姐妳演得真的很棒」才讓她重拾信心。

由於疫情在韓持續延燒，演員們在記者會上皆戴著口罩回答，臉非常小的柳惠英戴上後，整張臉都快要消失了，因此在幾乎看不到表情的情況下，被主持人虧她回答問題時看起來沒有靈魂，讓柳急忙解釋是因為口罩實在太大，引起現場大爆笑。以韓版F4成名，近期挑戰過九尾狐妖怪、殺人魔等反派角色的金汎，這次從良演法律高材生，笑稱擺脫火辣的角色，要展現「原味優格」般的演技，讓觀眾看到自己善良純白的一面。該劇每週三、四晚間10點在Netflix更新。

(中時 )