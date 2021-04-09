侯怡君在民視八點檔《多情城市》中，演出堅毅不屈的台灣女性「陳秋鴻」，獨力拉拔四位孩子長大，深受觀眾喜愛。劇中她面臨兩位大叔告白，一位是前夫柯叔元，一位是女兒的老闆倪齊民，被問到若要選擇？她笑說一位是孩子的爸，一位風趣又多金，兩位都是高顏質，「小孩才做選擇，我兩個都要！」

侯怡君、倪齊民日前《多情城市》拍攝在餐廳跳舞，讓收到劇本的倪齊民非常緊張，他表示因為很久沒有跳舞了，以前唸書有跳過場邊舞而已，加上多年沒跳，況且這一次還要邊跳舞邊記台詞，所幸搭檔侯怡君以前是舞蹈老師，教學經驗非常豐富，這一次拍攝都是靠她帶領，讓畫面拍得美，演出又很順利。

侯怡君說，拍攝跳舞的戲時，其實是倪哥帶領她跳。侯怡君爆料，倪齊民過去跳很多場邊舞，還一次帶七個女生跳，自稱「瀟灑哥」，不過他有五十肩，跳舞時腰部以上很僵硬，只有腳很靈活，不斷逗笑侯怡君。侯怡君讚倪齊民是劇組搞笑擔當，拍戲多年來第一次演到笑場就是因為他，也感謝倪齊民飾演的「林斯文」走進她飾演的「陳秋鴻」的生活，讓陳秋鴻可以擺脫悲傷，開心的做自己。

(中時 )