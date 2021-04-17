編自人氣漫畫的驚悚復仇韓劇《模範計程車》由《Signal》李帝勳主演，飾演特種部隊出身的計程車司機，隸屬地下秘密組織「彩虹運輸」，用以暴制暴的方式，替無法用法律伸張正義、滿腹冤屈的被害者復仇。最新一集中，「彩虹運輸」受理校園霸凌受害者的復仇申請，議題貼合韓國近來熱議時事，引起觀眾共鳴，開出13.6％收視，刷新該劇最高紀錄。

劇中，受害男同學不堪長期被霸凌，包括遭遇毆打凌虐、脫衣羞辱、勒索零用錢、被機車輾斷腳等情況，向老師與學校反應也被忽視，他忍無可忍只能向「彩虹運輸」申請復仇，希望加害者體驗何謂霸凌地獄。李帝勳於是假扮成代課老師潛入校園，沒想到竟被連老師都欺負的惡霸學生們設局「仙人跳」，逼迫女同學謊稱被李帝勳性騷擾，讓他陷入窘局。

幕後花絮中，李帝勳笑說：「我沒有用替身喔！劇中有許多我開車的畫面，飆車甩尾、讓車子180度轉彎、倒車開車、完美的路邊停車等，這些都是我親自完成拍攝的，非常精彩！」他也坦言這次帶點黑暗又暴力的角色是新挑戰，「在嘗試轉型時，雖然不清楚會被如何評價，但那些評價並不可怕，如果我一直展現自己早已駕輕就熟的演技，雖然很穩當，但總覺得有些無趣，我很期待沒試過的新鮮感。」

劇中飾演「彩虹運輸」黑客內勤的表藝珍，談到與李帝勳合作感想，她說：「帝勳歐巴意外的很愛撒嬌、賣萌，私下的行為真的很可愛。」大前輩金義聖也附和：「我原本還以為他是一個很嚴肅認真的人，沒想到本人這麼有趣，我總是被他逗得哈哈大笑。」李帝勳在劇組也是公認的貼心演員，在拍攝武打動作戲時，導演一喊卡，他立刻跑去幫摔倒在地上的演員拍掉衣服上的土，關心對方狀況，暖舉被眾人讚爆。該劇每週六、日在friDay影音上線。

(中時 )