《中天辣晚報》主播盧秀芳走出攝影棚，與李鴻源教授一起實地勘查地層下陷情況，並訪問雲林縣長張麗善。(中天電視提供)

前內政部長、台大土木系教授李鴻源曾在《中天辣晚報》提出警告，雲林地層下陷日益嚴重，危及高鐵安全問題，李鴻源甚至說「高鐵只能搭到烏日站」，引起外界高度關注。為找出真相，主播盧秀芳特別合體李鴻源，帶著《中天辣晚報Ｖ》製作團隊，首度走出攝影棚，搭高鐵直奔雲林，實地考察地層下陷情況。

雲林縣政府得知《中天辣晚報》團隊前往實地考察，縣長張麗善相當重視，特地到現場提供雲林最新抽取地下水的情況，並強調，雲林縣內自從湖山水庫建成之後，縣內的自來水水源供應，都由地表水而來，就不再抽取地下水，每年減少1億多萬噸地下水源的使用量，張麗善更表示，雲林地層下陷的情況雖然還在持續，但已經有所減緩。

李鴻源勘察現場後表示，「地層均勻下陷」已經導致高鐵行經彰化站之後都得要減速，主要是台中「沒有均勻下陷」，但彰化、雲林卻都有此問題，但高鐵台中跟彰化交接路段，就會出現所謂「不均勻沉陷」地段，必須減速行駛，若不減速恐將釀成意外。他更強調，花了4500億蓋的高鐵，今年不會有問題，明年「有可能」不會有問題，但高鐵未來還將服務30年甚至40年，地層下陷問題不解決，恐怕影響高鐵行車安全。完整節目內容將於4月26日《中天辣晚報》，帶觀眾深入解析高鐵地層下陷危機。

(中時 )