台灣高鐵加碼推動國旅，再祭「美好搶先GO」旅運振興專案，首波主打七天限定銷售、一人即可成行的高鐵假期「快閃專案」超值優惠，旅客購買高鐵假期13條「搭高鐵．送住宿」＋6條「搭高鐵．送租車」指定行程，並於4／30至7／6出發者，不僅單人就可享受前所未有的超值優惠，TGo會員再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座5折電子優惠券，想GO就購，立刻出發探索台灣。

本次專案也針對大學生族群推出特別加碼優惠。高鐵公司表示，凡符合大學生優惠資格且同時為TGo會員者，購買5／11至6／10期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，在前述期間累計搭乘金額每滿600元，即可獲贈「指定車次標準車廂對號座65折電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張。

高鐵公司表示，當前國旅市場雖深受疫情變化起伏，但國人對國民旅遊的喜愛程度卻日益增加。高鐵公司繼去年5月疫情趨緩後率先響應「防疫新生活運動」指引，推出「美好再一起」旅運專案，獲得市場熱烈迴響，這次再度攜手旅行社、飯店等合作夥伴，推出「美好搶先GO」旅運振興專案，希望以前所未有的超值優惠，帶動高鐵運量回升，協助旅遊產業發展。

高鐵假期「快閃專案」13條指定住房二日自由行，搭配飯店涵蓋區域包括：台北、台南、高雄等地知名飯店，以平日一人成行、台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，等同住房免費，另外，針對後疫情時期越來越受國人喜愛的「租車自駕」旅遊型態，台灣高鐵本次也提供台北、台南、左營三站，共6條租車行程優惠，以平日一人成行、台北出發至左營，相當於買高鐵來回車票就送租車。

高鐵公司為提供旅客更具彈性、多元的旅遊選擇，不僅首度推出一人即可成行的優惠專案，讓旅客「想GO就購」輕鬆成行。同時，針對市場主流的二人同遊客群，除享「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」超值優惠價格外，還可依選擇行程的不同，額外獲得房型升等、加贈晚餐、車型升等加碼優惠。

(中時 )